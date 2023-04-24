Türkiye-Rusya-Suriye-İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları yarın toplanacak
Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar, Türkiye-Rusya-Suriye ve İran savunma bakanları ve istihbarat başkanları toplantısının yarın Moskova'da yapılmasının planlandığını söyledi.
Haber Merkezi
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Akar'ın açıklamaları Anadolu Ajansı'nın Twitter hesabında yer aldı.
2011'de başlayan Suriye iç savaş sonrası Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin kopmasının ardından, iki ülke savunma bakanları Rus mevkidaşları eşliğinde 10 yılı aşkın zaman sonra ilk defa geçen yılın Aralık ayında Moskova'da bir araya gelmişlerdi.
Başlangıçtaki üçlü müzakereler Esad'ın diğer müttefiki İran'ı da kapsayacak şekilde genişletildi.