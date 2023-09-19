"Türkiye Yüzyılı" New York'ta tanıtıldı

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulunun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyet'in 100. Yılı'nın tanıtımı yapıldı.

Bu kapsamda Times Meydanı'ndaki led ekranlarda, “Türkiye Yüzyılı başlıyor” yazılı Türk bayraklı tanıtımlar yapılırken, Türkiye Yüzyılı'nı anlatan dijital içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York’un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırıldı.

100. Yıl Marşı'yla tanıtımların yapıldığı kamyonetlerin ekranlarında, "Maziden Atiye, İstikbalden İstiklale" sloganlarıyla Türkiye Yüzyılı’nın barışın, istikrarın, istikbalin ve haklının yüzyılı olduğu vurgulandı.

Görsellerde, Türkiye’nin savunma sanayisi, teknoloji ve ulaştırma gibi alanlarda gerçekleştirdiği atılımlara da yer verildi.