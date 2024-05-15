Türkiye'de kilo verme ameliyatında öldü: Genç kadının ailesinden çağrı

Aile otel zincirlerinden klinik günü adı verilen etkinliklere kapılarını kapatmasını istedi.

28 yaşındaki Shannon Bowe, geçen yıl tüp mide ameliyatı için Türkiye’ye gitti ve 2 Nisan’da aşırı kan kaybı sonucu hayatını kaybetti.

İngiltere’deki ailesi, kızlarının durumunun ameliyat sonrası çok ağır olduğu bilgisi ile hemen Türkiye’ye uçtu. Shannon operasyonun ertesi günü öldü.

BBC Türkçe'nin haberine göre; ailesi Shannon'ın “çocuk sahibi olmak için” kilo vermek istediğini kaydediyor.

İskoçya'da özel bir kliniğin sahibi, Shannon'ın ölmeden bir hafta önce mide ameliyatı olmak istediğini ancak tıbbi kriterleri karşılamadığı için reddedildiğini doğruladı.

Shannon Bowe’a Türkiye’de yapılan tüp mide ameliyatı, İskoçya’daki kliniğin reddettiğinden daha kapsamlı bir cerrahi operasyondu.

Şirketler pazarlama etkinlikleri düzenliyor

Türkiye merkezli özel sağlık şirketleri, İngiltere'deki büyük otellerde pazarlama etkinlikleri düzenliyor.

Zayıflama ameliyatları, estetik cerrahi ve diş operasyonları olmak isteyen kişiler bu etkinliklerde cerrahlar ve satış temsilcileriyle görüşüyor.

Sonrasında yapılan seyahatler ise "ameliyat tatili" olarak tanımlanıyor.

Son beş yılda, tıbbi prosedürler için seyahat eden 28 İngiliz öldü.

Shannon'ın ailesinin bulunduğu bölgenin milletvekili John McNally, artan ölüm sayılarına rağmen Hilton, Holiday Inn, Maldron ve Clayton gibi tanınmış otel zincirlerinde yapılan etkinliklerin, Türk şirketlerine “güvenilirlik kazandırdığını” savunuyor.

Bu etkinliklerde bazı firmaların birden fazla ameliyata indirim ya da istenen güne randevu gibi satış taktikleri eleştiriliyor.

Falkirk Milletvekili John McNally, satış günleri adı verilen bu etkinliklerin "savunmasız kişileri istismar ettiğini" savundu.

Shannon'ın ölümünden bu yana ilk kez açıklama yapan ailesi, otellere bu tür etkinliklere izin vermeme çağrısı yapan kampanyaya destek verdiklerini kaydetti.

Aile, "Bu tür etkinliklerin ticari kazanç amacıyla desteklenmesinin derhal durdurulmasını, başka ailelerin Shannon'ın önlenebilir, erken ölümünden bu yana çektiğimiz acı ve duygusal travmadan korunması için yalvarıyoruz” mesajını verdi.

Aynı açıklamada, Shannon’ın kendisi de sağlık çalışanı olan annesinin kızını “yoğun bakıma kaldırılmadan önce bilinci kapalı halde görebildiği” ve sonrasında gelişmelerden bilgilendirilmediği iddia edildi.

Aile, Shannon’ın “kötü yapılmış” bir ameliyat sonucu gereksiz yere öldüğünü savundu.

Türkiye'de fiyatlar çok düşük

Türkiye’deki gibi kozmetik ameliyatlar, İngiltere’deki özel ameliyat fiyatlarının çok altında bir maliyetle yapılabiliyor.

İngiltere’nin bazı bölgelerinde kilo verme ameliyatlarının bekleme süresi dört yıla kadar çıkarken, Türkiye’de birkaç hafta içinde randevu alınabiliyor.

BBC’nin yakın zaman önce yaptığı araştırma Glasgow'daki bir satış günleri etkinliğine katılan Türk cerrahın, İngiltere’de ameliyat kriterlerini karşılamayan hastaları operasyon için kabul ettiğini ortaya çıkardı.

Ekol Hastaneleri'nde çalışan bir cerrahın, Hilton otelindeki etkinlikte, gizli çekim yapan hasta kılığındaki gazeteciye operasyon öncesinde “bolca yemek yeme” tavsiyesinde bulunduğu görüntülendi.

Bu gazetecinin kilosu, sağlıklı sayılan limitler içindeydi ve bu etkinlik sırasında randevu konuşması yapılırken kendisi tartılmadı.

Hastane iddiaları reddetti

BBC’nin ulaştığı Ekol Hastaneleri uluslararası kriterlere uygun olmayan hastaların ameliyata alındığı iddiasını kabul etmedi.

Hastaneden yapılan açıklamada, hastalara “tam ve kapsamlı bir sağlık taraması” yapıldığı ifade edildi.

Shannon Bowe’un ameliyatı Ekol Hastaneleri’nde yapılmadı.

Londra’da faaliyet gösteren hastanelerde yapılan bir araştırma, kilo verme ameliyatı için yurt dışına giden ve daha sonra İngiltere’de acil tıbbi bakıma ihtiyaç duyan kişilerin İngiltere sağlık sistemine, ameliyatın kendisinden daha fazla maliyet getirdiğini ortaya koydu.

BBC, satış etkinliklerinin yapıldığı Maldron ve Clayton otellerinin sahibi olan Holiday Inn, Hilton, Leonardo ve Dalata Hotels ile temasa geçti.

Bu oteller yorum yapmayı reddetti.

Ekol Hastaneleri adına satış temsilciliği yapan İngiltere'deki bir kişi ise şunları söyledi:

“NHS (İngiltere Sağlık Servisi) veya özel sektör olsun, sağlık kurumlarımızın, ülkemizdeki obezite salgınıyla baş edememesi üzücü. İdeal olan, herkesin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetine erişimi olması, ancak durum böyle değil."