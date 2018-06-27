Türkiye'den AB'ye tepki

27 Haziran 2018

Avrupa Birliği (AB) Genel İşler Konseyi, Türkiye ile Gümrük Birliği’nin genişletilmesi için müzakerelere şu an için başlamama kararı aldı.

Bu gelişmenin üzerine Türkiye'den AB'ye yanıt gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamasında, AB Genel İşler Konseyi'ndeki Türkiye kararlarının ardından AB'nin tutumunu "iki yüzlülük ve tutarsızlıktır" olarak değerlendirdi.

Öte yandan AB Bakanı Ömer Çelik de konuyla ilgili değerlendirmesinde, "AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB'nin ülkemize karşı seçici ilişki biçimini kabul etmiyoruz" şeklinde yorumda bulundu.







Kaynak: AA