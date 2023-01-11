Türkiye’den Lula’ya tam destek

Brezilya’da eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlılarının Ulusal Kongre, Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme’yi basmasının ardından mevcut Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva’ya Türkiye’den art arda destek mesajları geldi.

Önce Dışişleri Bakanlığı, şiddet eylemlerini kınayan yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Brezilya'da halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunmasının önem taşıdığına vurgu yapıldı.

Türkiye'nin söz konusu eylemler karşısında Lula hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümete, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

'Demokraside yeri yok'

9 Ocak’taki kabine toplantısı sonrası akşam saatlerinde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da “Brezilya’ya destek” dedi.

Erdoğan, Brezilya'da son günlerde yaşanan hadiselerden duydukları üzüntü ve endişeyi dile getirerek, "Yapılan seçimlerde meşru olarak devlet başkanlığı görevini üstlenen Sayın Lula'ya yönelik şiddet hadiselerini kınıyoruz. Ulusal Meclis'in, Devlet Başkanlığı Sarayı'nın ve Yüksek Mahkeme binasının basılmasına kadar varan bu eylemlerin demokraside yeri olmadığına inanıyoruz. Brezilya Devlet Başkanı Sayın Lula'ya desteğimizi ve Brezilya halkının iradesine saygımızı buradan tekrar ifade ediyoruz" dedi.

Öte yandan Lula da Silva ve bazı yöneticiler, baskınlara tepki göstermek için "Demokrasiyi Savunmak" isimli ortak bildiriye imza attı.

Terör eylemlerinin reddedilerek barış ve demokrasi vurgusu yapılan "Demokrasiyi Savunmak" isimli bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyetin yetkilileri, demokrasi savunucuları ve 1988 Anayasa Tüzüğü, Pazar günü öğleden sonra Brasilia'da vuku bulan terör, vandalizm, suç ve darbe eylemlerini reddediyoruz. Kurumsal önlemlerin alınması için birleşiyoruz. Ülkenin normalliğe ve saygıya ihtiyacı var. Toplumu, vatanımızda barış ve demokrasiyi savunmak için sükuneti korumaya çağırıyoruz."

'Brezilya'ya iade et'

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, Lula'nın seçim zaferinden sonra ordu karargahları önünde çadır kuran bin 200 Bolsonaro yanlısı, polis müdahalesi olmadan güvenlik güçlerine teslim oldu.

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde sol görüşlü Lula da Silva yüzde 50,9, aşırı sağcı Bolsonaro ise yüzde 49,1 oy almıştı.

Öte yandan ABD’nin Florida eyaletinde “sürgün hayatı” yaşayan Bolsonaro’nun karın ağrısı şikayetiyle hastaneye yattığı açıklandı.

Lula taraftarları ise Bolsonaro’nun Brezilya’ya iade edilmesi için ABD’ye ciddi bir baskı olduğunu ve “hastane işi”nin bir aldatmaca olduğunu düşünüyor. Bolsonaro’nun Brezilya’da görevi kötüye kullanmaktan rüşvete kadar hakkında açılmış birçok soruşturma bulunuyor.

ABD’li Demokratlar, Başkan Joe Biden’a “Bolsonaro’yu sınırdışı et” baskısı yapmaya başladı. Kongre üyesi Joaqin Castro, CNN’de katıldığı canlı yayında “Brezilya’ya gönderilmeli. ABD, kendi ülkesinde terör yaratan bu otoriter için sığınak olmamalı” diye konuştu.

Ayaklanmanın şifresi: SELMA

Brezilya’daki sosyal medya kullanıcıları ikiye bölünmüş durumda: Lulacılar ve Bolsonarocular… Sosyal medyanın en çok dikkat çeken ekibi ise kendilerine “Festa da Selma” diyen “savaş narası partisi.” “Festa” parti demek, “Selva” ise “savaş narası.” Ancak Washington Post’un haberine gröe, ekibi kuranlar, “v”yi “m” ile değiştirerek örgütlendi ve 8-9 Ocak olaylarına kadar Brezilyalı güvenlik güçlerinin kendilerini tespit etmelerinin önüne geçti.