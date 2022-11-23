Beyaz Saray: Terör tehdidine karşı Türkiye'nin her türlü kendini savunma hakkı var



Kirby, Zoom üzerinden yaptığı brifingde Beyaz Saray muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Türkiye'nin Suriye sınırındaki gelişmeleri değerlendiren Kirby, "Türkiye, özellikle güneyinde meşru terör tehdidi nedeniyle muzdarip olmayı sürdürüyor. Tabii ki her türlü kendilerini ve vatandaşlarını savunma hakları var." ifadesini kullandı.

Kirby, bölgedeki gelişmelerde kendilerini endişelendiren noktanın ise "SDG" adını verdikleri YPG/PKK'nın "DEAŞ ile mücadelesi" olduğunu belirterek, "Bölgedeki bir operasyon, ortağımız SDG'nin DEAŞ ile mücadele kabiliyetlerini kısıtlayabilir. SDG ile bunun için ortaklık yapıyoruz ve DEAŞ üzerinde baskıyı devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Pentagon: Suriye'deki gelişmeleri izliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Suriye’deki gelişmeleri izlediklerini belirterek, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.



Singh, günlük basın toplantısında, Türkiye’nin PKK/YPG terör örgütüne yönelik Pençe-Kılıç Harekatı ve PKK/YPG’nin saldırılarına ilişkin sorulara yanıt verdi.

“Sahada olanları izlemeye devam ediyoruz. Bakanlık olarak her boyutu ile tüm tarafların gerilimi düşürmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadelerini kullanan Singh, bölgedeki tüm tarafların her türlü saldırısının DEAŞ ile mücadeleyi etkilediğini iddia etti. Singh, ABD’nin bölgedeki konuşlanmasını değiştirmediğini kaydetti.

“Tüm taraflardan kastının kimler olduğuna” ilişkin bir soruyu yanıtlamaktan kaçınan Singh, “Açık kaynaklardan gördünüz, Türkiye geçtiğimiz hafta bir saldırıya uğradı, ardından Irak ve Suriye’de hava saldırıları olduğunu gördük. Taraflara tüm çatışmaları durdurmaları çağrısında bulunuyoruz. Biliyorsunuz ABD ordusunun oradaki amacı DEAŞ’ın kalıcı olarak yenilmesidir. Bu saldırıları bu amaçtan alıkoyuyor ve DEAŞ’ın yenilmesi konusunda uluslararası koalisyon kazanımlarını riske atıyor.” değerlendirmesinde bulundu.