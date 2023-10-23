Türkiye'nin insani yardımlarını taşıyan uçak Mısır'a hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Gazze için hazırlanan ve çoğunlukla sağlık malzemelerinin yer aldığı yardım paketlerini taşıyan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın Mısır'a hareket ettiğini bildirdi.
Haber Merkezi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgeye yardım ulaştırmak için 4 sorti planlandığı, hazırlanan ilk uçağın Ankara Etimesgut'taki 11'inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'ndan Mısır'a hareket ettiği belirtildi.
Açıklamada, diğer yardım uçaklarının hazırlıklarının devam ettiği kaydedildi.