Türkiye'nin yurtdışındaki en büyük askeri üssü açıldı

30 Eylül 2017

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Somali'deki resmi temasları kapsamında inşası Türkiye tarafından yapılan Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, Türkiye Cumhuriyetince inşa edilen Somali Harp Okulu, Astsubay Okulu ve Birlik Eğitim Merkezinin açılış törenine katıldı.

Akar, törende yaptığı konuşmada, bölgesel ve küresel barış ile istikrarın önemli destekçilerinden olan Türkiye'nin kendi tarihi tecrübesini, toplumsal, siyasal ve kültürel birikimini, sahip olduğu imkan ve kaynaklarını "Afrika sorunlarına, Afrikalı çözümler" ilkesi çerçevesinde, barış ve istikrar yolunda Somalili kardeşleri için seferber ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, Mogadişu'da en büyük yurtdışı askeri yerleşkesini açarak Somalililerin güvenlik ve istikrarına elinden gelen azami katkıyı sağlamayı amaçladığını aktaran Orgeneral Akar, bu okullarda eğitim alan personel ile Somali'nin geleceğe daha güvenle bakma imkanı bulacağını vurguladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Somali Silahlı Kuvvetleri unsurlarınca eğitilecek personelin, başta Somali ve bölgenin güvenliği olmak üzere, Afrika ve dünya barışı için hizmet edeceğini ifade eden Akar, ülke, bölge ve dünya barışına çok önemli katkılar sağlayacak bu eğitim kurumlarından yetişecek personelin iki ülke ilişkilerini gelecekte çok daha iyi seviyelere taşıyacağını bildirdi.

Konuşmaların ardından eğitimlerini Türkiye'de tamamlamış Somali Silahlı Kuvvetleri mensubu subaylardan terfi alanlara yeni rütbeleri takdim edildi.

Öte yandan açıklamada, Somali Başbakanı Hasan Ali Kayre ile yabancı sivil ve askeri misyon şeflerinin katılımıyla açılışları gerçekleştirilen okullar ve eğitim merkezinin yönetimi, eğitim-öğretim faaliyetlerinin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen personel tarafından yürütüleceği belirtildi.

Açıklamada, bu okullarda yetiştirilecek personel ile Somali Silahlı Kuvvetlerinin gelecekteki subay ve astsubay ihtiyacının karşılanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA