Türkiye’ye girişi engellenmişti: Asbestli uçak gemisi batırıldı

Geçen yaz söküm amacıyla Brezilya’dan İzmir Aliağa'ya gitmek üzere yola çıkan ancak asbest barındırdığı gerekçesiyle çevrecilerin tepkisine neden olan ve çağrıların ardından Türkiye'ye girişi yasaklanan eski askeri uçak gemisinin Atlas Okyanusu'nda batırıldığı bildirildi.

Brezilya Donanması, "NAE Sao Paulo" isimli askeri uçak gemisinin dün öğleden sonra kıyıdan 350 kilometre açıkta ve yaklaşık 5 bin metre derinlikte "planlı ve kontrollü" bir biçimde batırıldığını duyurdu.