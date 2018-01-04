Türkmenistan'da siyah arabalar yasaklandı
Türkmenistan'da halkın siyah araba sahibi olması yasaklandı, ülkedeki siyah arabaların da boyanacağı belirtildi.
Türkmenistan'da halkın siyah araba sahibi olmasının yasaklandığı bildirildi. Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov'un kararı uyarınca ülkede siyah araba kullanmanın tümüyle yasaklandığı belirtildi.
Hükümet kaynakları, kararın Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un beyaz renge duyduğu sevgiden kaynaklandığını belirtti.
Hükümet, 2015 yılında da siyah arabaların ithalatını yasaklamış, yetkililere de "iyi şans getirdiği" gerekçesiyle beyaz araba kullanma talimatı vermişti.
2018 itibariyle halk da siyah araba kullanamayacak, siyah arabası olanlar araçlarını boyatacak. Boyatma işleminin de 1000 ila 3000 dolar arasında bir paraya mal olacağı belirtiliyor.