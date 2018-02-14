Twitter'dan 'Satılacak' iddialarına yanıt

14 Şubat 2018

Twitter CEO'su Jack Dorsey, şirketin bir satın almanın hedefi olabileceği yönünde son dönemde çıkan spekülasyonlara, bağımsız bir şirket olarak kalmak istedikleri yanıtını verdi.

Dorsey, yatırımcılara hitaben yaptığı konuşmada "Hem reklamlcılar hem de kullanıcılar için Twitter'ı konumlandırmak hala çok zor. Yapılacak çok şey var" dedi.

Walt Disney, 2016 yılında Twitter ile ilgilenmişti. Ancak Twitter hisseleri bugün 2016'daki seviyelerinin iki kat üzerinde.

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