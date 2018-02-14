Twitter'dan 'Satılacak' iddialarına yanıt
Twitter CEO'su Dorsey, şirketin satılabileceği yönündeki iddialara "Bağımsız bir şirket olarak kalmakta değer görüyoruz" yanıtını verdi.
Twitter CEO'su Jack Dorsey, şirketin bir satın almanın hedefi olabileceği yönünde son dönemde çıkan spekülasyonlara, bağımsız bir şirket olarak kalmak istedikleri yanıtını verdi.
Dorsey, yatırımcılara hitaben yaptığı konuşmada "Hem reklamlcılar hem de kullanıcılar için Twitter'ı konumlandırmak hala çok zor. Yapılacak çok şey var" dedi.
Walt Disney, 2016 yılında Twitter ile ilgilenmişti. Ancak Twitter hisseleri bugün 2016'daki seviyelerinin iki kat üzerinde.
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