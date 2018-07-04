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Uber ile Careem birleşebilir

Uber, Dubai merkezli Careem ile birleşmek için görüşmeler yürütüyor

Uber ile Careem birleşebilir
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Uber Technologies, Ortadoğu'daki rakibi Dubai merkezli Careem ile birleşmek için görüşmelerde bulunuyor.

Konuya yakın kaynaklara göre taraflar birleşme için farklı yapılar üzerinde müzakere ediyorlar.

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