Uber, yüzde 15 hissesini SoftBank'a satacak
Uluslararası yatırımları artıran Japon yatırım şirketi SoftBank, uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda Uber'in hisselerinin yüzde 15'ini satın almak üzere anlaştı. Anlaşma, son dönemde değer kaybeden Uber'in geçen yılki piyasa değerinin yüzde 30 altında gerçekleşti.
Japon yatırım şirketi SoftBank, uzun süredir devam eden görüşmeler sonunda Uber'in hisselerinin yüzde 15'ini, geçen yılki piyasa fiyatının yüzde 30 altına satın alma konusunda anlaşmaya vardı. Anlaşma uyarınca SoftBank Uber'e 7 milyar dolarlık yatırım yapacak.
CNN Money'nin haberine göre, dün açıklanan anlaşmanın ocak ayında tamamlanması bekleniyor.
Son dönemde uluslararası yatırımları artıran SoftBank, Çin ve Brezilya'daki bazı şirketlere önemli yatırımlar yapmıştı.
Uber değer kaybetti
Öte yandan 2019'da halka açılmayı planlayan Uber, hackerlara 100 bin dolar fidye ödediği haberi ve bazı ülkelerde karşılaştığı yasal düzenlemeler nedeniyle güven kaybı yaşıyor.
Uber'in piyasa değeri geçen yıl 68 milyar dolarken, söz konusu satın alma 48 milyar dolar üzerinden yapıldı.
Uzmanlar, şirketin yeni yatırımcı çekmesinin son dönemde zorlaştığına dikkat çekiyor.
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