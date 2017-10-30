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UBS, 250 personelini Londra'dan taşıyacak

İsviçre merkezli UBS'in Londra operasyonundan 250 personelini taşıyacağı iddia edildi.

UBS, 250 personelini Londra'dan taşıyacak
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UBS, Brexit nedeniyle Londra'dan korkulandan daha az personelini taşıyacak. Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre UBS, Brexit'in bir sonucu olarak 250 kadar personeline Londra'dan taşımayı değerlendiriyor.

Londra'da 5 bin çalışanı bulunun UBS'in ülkeden ayrılmasından endişe ediliyordu.

UBS Sözcüsü ise, "Planlarımız ve hedef operasyon modelimiz henüz sonuçlanmadı, bu nedenle ne kadar personelin taşınacağı ve diğer detaylar sadece spekülasyon" diye konuştu.

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