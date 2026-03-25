UBS: Asya piyasalarında en kritik işlem zamanı açılış

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarını yukarı taşıyan jeopolitik gerilim, Asya borsalarında işlem dinamiklerini de değiştirdi.

Bloomberg News’un aktardığına göre, UBS’in elektronik işlem masası tarafından mart ayının ilk haftasında Asya’daki altı bölgesel borsada yapılan analiz, volatilitenin büyük ölçüde açılış seansında yoğunlaştığını ortaya koydu. İnceleme, işlem hacimlerinin günün ilk dakikalarında sert biçimde yükseldiğini, ardından ise tarihsel ortalamalara geri döndüğünü gösterdi.

UBS verilerine göre, Güney Kore’de Kospi 200 Endeksi’nde açılışta işlem hacmi son altı aylık ortalamanın 2,2 katına kadar çıktı. Ancak bu yoğunluk kısa süre içinde sert biçimde geriledi. Banka, bu nedenle yatırımcıların özellikle ilk beş dakikada işlem yapmasını, öğle saatlerinde veya gün içinde yeniden pozisyon açmaktan kaçınmasını tavsiye etti.

Benzer şekilde, Japonya’da Nikkei 225 için en verimli işlem aralığının açılıştan sonraki 10 ila 15 dakika olduğu hesaplandı. Avustralya piyasalarında bu pencere 15 ila 25 dakika olarak öne çıkarken, Çin hisselerinde ise 09.25-09.40 arası kritik zaman dilimi olarak belirlendi.

Piyasa yönü manşet akışına bağlandı

UBS’in değerlendirmesine göre, 28 Şubat’ta başlayan Orta Doğu çatışmasının ardından Asya piyasalarında fiyatlama davranışı daha fazla manşet akışına bağımlı hale geldi. Gün içi sert yön değişimlerinin arttığına dikkat çeken banka, yatırımcı duyarlılığının jeopolitik gelişmelere ve enerji fiyatlarındaki hareketlere daha hassas hale geldiğini belirtti.