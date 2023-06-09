UBS, İsviçre hükümetiyle anlaşmaya vardı

İsviçre hükümeti bugün imzalanan anlaşma kapsamında UBS'nin merkezini İsviçre'de tutmasının gerektiğini açıkladı.

Garantiler, UBS'nin Credit Suisse'in varlıklarının satışından, 5 milyar frankı aşan kayıplara uğraması hâlinde devreye girecek.

Hükümet açıklamasında, "Hükümet devralmayı mümkün kılmak için, UBS'ye Credit Suisse varlıklarının tasfiyesinden kaynaklanacak tüm kayıplar için garanti verdi" dedi.

Açıklamada, "Garanti sadece bu varlıkların tasfiyesinden kaynaklanan kayıpların 5 milyar İsviçre frankını aşması durumunda yürürlüğe girecek ve toplam 9 milyar frank ile sınırlı olacak" denildi.

UBS ise yaptığı ayrı bir açıklamada, zararın karşılanmasına yönelik anlaşmanın, Credit Suisse devralımının 12 Haziran'da tamamlanmasıyla birlikte yürürlüğe gireceğini belirtti.

UBS, Mart'ta İsviçre hükümeti tarafından hazırlanan bir paket kapsamında İsviçreli Credit Suisse bankasını 3 milyar İsviçre frankı (3.37 milyar dolar) karşılığında satın almış ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlenmişti.