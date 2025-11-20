Üç dev müzik şirketinden yapay zeka hamlesi! Klay, binlerce şarkıyı lisansladı

Universal Music Group, Sony Music ve Warner Music Group, yapay zeka destekli müzik platformu Klay ile lisans anlaşmaları imzalayarak kataloglarını platforma açtı. Bloomberg'in aktardığına göre, böylece Klay, üç büyük müzik şirketiyle aynı anda anlaşma yapan ilk yapay zeka müzik servisi oldu.

Klay'in, modelini eğitmek için binlerce eseri yasal olarak lisansladığı, sanatçılara ve plak şirketlerine de içeriklerinin nasıl kullanılacağı konusunda kontrol imkânı sunmayı taahhüt ettiği belirtildi. Şirketin; Spotify benzeri geleneksel müzik hizmetlerini, kullanıcıların şarkıları farklı tarzlara dönüştürmesini sağlayan yapay zeka araçlarıyla bir araya getirmeyi planladığı ifade edildi.

Telif hakları tartışmaları devam ediyor

Yaratıcı sektörlerde yapay zekanın telif haklarına etkisine ilişkin tartışmalar ise devam ediyor. Pek çok sanatçı ve hak sahibi, Udio ve Suno gibi yapay zeka şirketlerini eserlerini izinsiz kullanmakla suçlayarak dava açmıştı.

Warner Music Group'un Udio ile yürüttüğü telif davasını aynı gün içinde anlaşmayla sonuçlandırdığı da duyuruldu. Şirketlerin, 2026'da lisanslı şarkılar üzerinden çalışan yapay zeka destekli yeni bir müzik üretim platformu kurmak için ortak çalışma yürüteceği açıklandı. Bu girişimin hem sanatçı haklarını korumayı hem de sektöre yeni gelir modelleri kazandırmayı amaçladığı kaydedildi.