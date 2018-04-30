Üç liderden ABD'ye gümrük vergisi çağrısı

30 Nisan 2018

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşme sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile Pazar günü telefonda görüştü.

Almanya Başkanı Merkel’in ABD Başkanı Trump ile Washington’da yaptığı görüşme Alman basınında geniş yer buldu. Görüşmenin sıcak bir atmosferde geçtiği ama görüş ayrılıklarının giderilemediğine dikkat çekildi.

Deutsche Welle'nin haberine göre, görüşme sonrasında açıklama yapan Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, görüşmenin üç lider arasında görüş alışverişi ile eşgüdüm amacıyla gerçekleştirildiğini ifade etti.

Seibert, üç liderin "ABD'nin Avrupa Birliği'ne karşı ticari bir önlem almaması" yönünde bir çağrıda bulunduklarını, ancak ABD'nin bu yönde bir karar alması durumunda "Avrupa Birliği'nin kendi çıkarlarını çok yanlı ticaret düzeni kapsamında savunmaya hazır olduğu" konusunda anlaştıklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart'ta aldığı karar doğrultusunda ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25 ile alüminyuma yüzde 10 ek gümrük tarifesi uygulanmasına karar verilmişti. Ancak Başkan Trump, AB ülkelerine 1 Mayıs'a kadar geçici bir muafiyet tanımıştı.

Cuma günü Beyaz Saray'da görüşen Başbakan Merkel ile Başkan Trump'ın görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın toplantısında Merkel, Trump ile bu konuda fikir alışverişinde bulunduklarını, ancak kararı Başkan Trump'ın vereceğini aktarmıştı. Trump ise ABD ile Almanya ve AB arasındaki ticari ilişkilerin "karşılıklı" olmasını istediğini belirtmişti.

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