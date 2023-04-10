Ueda, yeni Japon Merkez Bankası Başkanı

Japonya’da BoJ Başkanı Kuro­da Haruhiko’nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta so­nu itibarıyla son buluyor.

Başbakan Kişida Fumio hükü­meti, parlamentonun onay ver­diği Ueda Kazuo'yu yeni BoJ Baş­kanı olarak resmen atadı.

Ueda görevine 9 Nisan itiba­rıyla başlayacak. Ulusal basın, Ueda’nın akademisyen vasfının dikkati çektiğini belirtiyor. Res­mi Kyodo ajansı, Ueda’nın, savaş sonrası dönemde, akademi dün­yasından bu göreve getirilen ilk BoJ Başkanı olduğunu aktardı.

Özgeçmişine göre Ueda, Tokyo Üniversitesi ve Kyoritsu Kadın­lar Üniversitesinde akademisyen olarak hizmet etti. 1998-2005 arası BoJ Politika Kurulu üyeliği yapan ve akademisyen olarak ta­nınan 71 yaşındaki Ueda’nın gö­revi, 5 yıl sürecek.