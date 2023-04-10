Ueda, yeni Japon Merkez Bankası Başkanı
Başbakan Kişida Fumio hükümeti, parlamentonun onay verdiği Ueda Kazuo'yu yeni BoJ Başkanı olarak resmen atadı.
Japonya’da BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko’nun 10 yıl süren 2 dönemlik görev süresi hafta sonu itibarıyla son buluyor.
Başbakan Kişida Fumio hükümeti, parlamentonun onay verdiği Ueda Kazuo'yu yeni BoJ Başkanı olarak resmen atadı.
Ueda görevine 9 Nisan itibarıyla başlayacak. Ulusal basın, Ueda’nın akademisyen vasfının dikkati çektiğini belirtiyor. Resmi Kyodo ajansı, Ueda’nın, savaş sonrası dönemde, akademi dünyasından bu göreve getirilen ilk BoJ Başkanı olduğunu aktardı.
Özgeçmişine göre Ueda, Tokyo Üniversitesi ve Kyoritsu Kadınlar Üniversitesinde akademisyen olarak hizmet etti. 1998-2005 arası BoJ Politika Kurulu üyeliği yapan ve akademisyen olarak tanınan 71 yaşındaki Ueda’nın görevi, 5 yıl sürecek.