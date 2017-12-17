UFO araştırmasına 22 milyon dolar

17 Aralık 2017

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un 2008-2011 yılları arasında UFO'ların araştırılmasını öngören 'İleri Uzay Tehditleri Belirleme Programı'na 22 milyon dolar harcadığı belirtildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, UFO'ları ve uzaydan gelebilecek tehditleri araştıran programa finansman 2012'de sona erdi, ancak program halen varlığını sürdürüyor.

Pentagon'un, programın başında 22 milyon dolarlık finansmanın büyük bölümünü, uzaylıların varlığına inanan milyarder iş adamı Robert Bigelow'un sahip olduğu uzaycılık ve havacılık şirketine aktardığı da kaydedildi.

New York Times'ın haberine göre, programın yöneticisi olan askeri istihbarat yetkilisi Luis Elizondo, ekim ayında istifa etti. Elizondo, ABD Savunma Bakanı James Mattis'e sunduğu istifa mektubunda, UFO'larla ilgili önlemlerin ciddiye alınması gerektiğini vurguladı.

Pentagon, bugüne kadar UFO'larla ilgili çalışmalarını gizli tutuyordu.