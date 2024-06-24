Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yeni başkanına 'temizlik' çağrısı

Ukrayna lideri Zelenski, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yeni başkanı Oleksiy Morozov'u personelle tanıştırdı. Zelenski, asıl amacının sadece geleceğini Ukrayna ile bağlantılı görenlerin teşkilata katılmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Zelenski, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, "Ve tabii ki teşkilat, Ukrayna'yı tercih etmeyen ya da devlet muhafız teşkilatının itibarını zedeleyen kişilerden temizlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Morozov'un selefi Serhiy Rud'u Mayıs ayında, SBU'nun Rusya Federal Güvenlik Servisi için çalıştıklarını ve gizli bilgileri sızdırdıklarını söylediği ajans çalışanlarını gözaltına almasından iki gün sonra görevden almıştı.

SBU geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, Zelenski ve aralarında askeri istihbarat şefi Kirilo Budanov'un da bulunduğu diğer yetkililere suikast planlamak üzere Rusya ile işbirliği yapmakla suçlanan iki muhafız albayının yakalandığını duyurmuştu.

SBU, Zelenski'nin öldürülmesinin, geçen ay Kremlin'de beşinci kez göreve başlayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bir "hediye" olarak tasarlandığını açıklamıştı.