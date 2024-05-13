Ukrayna ile İspanya'dan savunma anlaşması

İspanya hükümet kaynaklarından EFE haber ajansına yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in önümüzdeki günlerde Madrid'i ziyaret edeceği belirtildi.

Zelenskiy ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in iki ülke arasında savunma ve güvenlik iş birliği anlaşmasını imzalayacağı ifade edildi.

Sanchez'in 7 Mayıs'ta Zelenskiy ile yaptığı telefon konuşmasında da konunun gündeme geldiği ve iki liderin Madrid'de bulaşmak üzere sözleştiği kaydedildi.

Zelenskiy son olarak Ekim 2023'te Granada'da yapılan Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı için İspanya'ya gelmişti.

Diğer yandan İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, bugün düzenlediği basın toplantısında, Zelenskiy'in Madrid'e ne zaman geleceğiyle ilgili bir soruya güvenlik gerekçesiyle cevap vermekten kaçındı.

Albares, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin "haksız" olduğunu vurgulayarak İspanya'nın her alanda gerektiği sürece Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineledi.

İspanyol basınında çıkan ve hükümet kaynaklarınca da doğrulanan haberlerde, İspanya'nın Ukrayna'ya Patriot füzesi göndereceği duyurulmuştu.