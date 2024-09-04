Ukrayna Parlamentosu, Dmitro Kuleba'nın istifa dilekçesini görüşmeyi erteledi

Ukrayna Parlamentosu'nda 'Golos' partisini temsil eden Milletvekilli Yaroslav Jeleznyak, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, istifasını sunan her yetkili için ayrı bir oylamanın yapıldığını kaydett. Jeleznyak, Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı İrina Vereşçuk tarafından sunulan istifa dilekçesinin onaylanmadığını kaydetti.

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyshin, Adalet Bakanı Denis Malyushka, Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets ile Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonu'ndan Sorumlu Başbakan Yardımcısı Olha Stefanişina'nın istifalarının onaylandığını aktaran Jeleznyak, Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın istifa dilekçesine ilişkin görüşme sürecinin ertelendiğini bildirdi. Jeleznyak, ertelenmenin ne zamana kadar ve hangi sebeplerle yapıldığına ilişkin bilgi vermedi.

Jeleznyak, ayrıca, Ukrayna Devlet Mülkiyet Fonu Başkanı Vitali Koval'ın istifasının da onaylanmadığını kaydetti. Ukrayna Parlamentosu Başkanı Ruslan Stefançuk, Ukraynalı bakan ve üst düzey yetkililerin dün ve bugün parlamentoya istifa dilekçeleri sunduklarını bildirmişti.

Yeni enerjiye ihtiyaç var

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, başkent Kiev'de, İrlanda Başbakanı Simon Harris ile düzenlediği ortak basın toplantısında, bir gazetecinin Ukrayna hükümetindeki değişiklikler hakkında sorduğunu soruyu yanıtladı.

Bazı bakanların 4 ila 5 yıl boyunca görevde bulundukları süreç içerisinde Ukrayna için önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Zelenskiy, "Bugün yeni enerjiye ihtiyacımız var ve bu adımlar devletimizin çeşitli yönlerde güçlendirilmesiyle ilgilidir" ifadesini kullandı.