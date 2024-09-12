Ukrayna: Rusya, Karadeniz'de buğday yüklü gemiye füze saldırısı düzenledi

Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Karadeniz'de Mısır'a gitmekte olan buğday yüklü kargo gemisine füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Ukrayna'nın gıda güvenliğine küresel çapta katkı sağlayan ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, 'dünyada onlarca ülkenin iç istikrarı ve geçim kaynaklarının gıda ihracatı koridorlarının normal ve sorunsuz çalışmasına bağlı olduğunu' aktardı.

Karadeniz'i ve küresel gıda tedarikini korumaya devam

Zelenskiy, limanlarını, Karadeniz'i ve küresel pazara gıda tedarikini korumak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirterek şöyle devam etti: "Hayatları korumak Ukrayna için gerçek bir önceliktir ve bu, her ülke için öncelik olmalıdır. Dünyanın tepkisini bekliyoruz. Buğday ve gıda güvenliği asla füzelerin hedefi olmamalı."