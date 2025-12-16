Ukrayna-Rusya savaşında kritik aşama: Barış önerileri birkaç gün içinde sunulacak

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile yaklaşık dört yıldır devam eden savaşı sona erdirmeyi hedefleyen barış girişimlerinde kritik bir aşamaya gelindiğini açıkladı. ABD'li yetkililerle yürütülen müzakerelerde hazırlanan barış önerilerinin önümüzdeki günlerde netleşebileceğini belirten Zelenskiy, planın tamamlanmasının ardından ABD tarafından Moskova'ya iletileceğini söyledi.

Zelenskiy, üzerinde çalışılan taslak metni "oldukça uygulanabilir" olarak nitelendirirken, özellikle Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna topraklarının geleceği başta olmak üzere bazı temel başlıklarda henüz uzlaşma sağlanamadığını vurguladı. ABD'de gelecek hafta yeni diplomatik temasların da gündeme gelebileceğini ifade etti.

ABD öncülüğündeki barış çabalarının hız kazandığına dikkat çekilirken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in özellikle savaş sonrası güvenlik düzenlemelerine ilişkin maddelere itiraz edebileceği değerlendiriliyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova'nın geçici çözümler yerine kapsamlı bir anlaşma istediğini belirterek, "Ukrayna anlık ve sürdürülemez çözümler arıyorsa, buna katılmamız zor" ifadelerini kullandı.

"Barış için en yakın noktaya gelindi"

ABD'li yetkililer, Washington tarafından hazırlanan barış planının yaklaşık yüzde 90'ı üzerinde Ukrayna ve Avrupa tarafıyla mutabakata varıldığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump da barış için "bugüne kadarki en yakın noktaya" gelindiğini söyledi.

Buna karşın Zelenskiy, Kiev yönetiminin Donbas bölgesinin herhangi bir kısmı üzerinde Rusya'nın egemenliğini kabul etmeyeceğini yineledi. Ekonomik ve stratejik öneme sahip Luhansk ve Donetsk'i kapsayan Donbas bölgesinin tamamı ise halen Rus ordusunun kontrolünde bulunmuyor.