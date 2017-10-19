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Ukrayna’da araç kalabalığa daldı: 6 ölü

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ukrayna’da araç kalabalığa daldı: 6 ölü
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Ukrayna'nın Harkov kentinde bir aracın kalabalığa daldığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA'nın haberine göre, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir aracın kalabalığa dalması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Açıklamada, Harhov kentindeki Sumskaya Caddesi'nde saat 20.45'te meydana gelen olayda çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis birimlerinden yapılan açıklamada, araç sürücünün gözaltına alındığı aktarıldı

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