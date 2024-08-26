Ukrayna'da sirenler bombardıman uçakları için çalıyor!

Ukrayna'daki çeşitli Telegram kanallarından, Harkiv, Mikolayıv, Dnipro ile Vinnitsa bölgelerinde yaşayan insanlara sığınaklara inme çağrısı yapıldı. Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun Harkiv'e saldırı düzenlediğini duyurdu. Ukrayna basını da ülkenin bazı bölgelerinde patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Birçok kente drone ve füze saldırısı

Ukrayna, Rusya'nın başkent Kiev de dahil olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerine drone ve füze saldırısı düzenlediğini ve patlamaların duyulduğunu bildirdi. Ukrayna Hava Savunması, drone ve füzelerin Polonya sınırına yakın batıdaki Lviv bölgesi de dahil olmak üzere Ukrayna'nın birçok bölgesi üzerinde uçtuğunu söyledi. Devlet haber ajansı Ukrinform'a göre Dnipro, Kryvyi Rih ve Kropyvnytskyi'de ve Suspilne'ye göre Vinnytsya'da da patlamalar duyuldu. Yerel yetkililer Odesa ve Kharkiv'de de patlamalar olduğunu bildirdi.