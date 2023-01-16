Ukrayna’da tank savaşları başlıyor

Emre ERGÜL

Tarih 20 Aralık 2022. Rusya lideri Vladimir Putin, 2019 yılından bu yana ilk kez ülkesinden çıktı ve müttefiki Belarus’u ziyaret etti.

İlk başta kimsenin anlam veremediği bu ziyaretin ardından uluslararası basında “24 Şubat 2022’de Ukrayna Savaşı’nı başlatan Putin, istediği cephe zaferlerine ulaşamayınca yeni yılda yeni bir kara savaşı başlatacak” yorumları çıkmaya başladı.

Tarih 13 Ocak 2023… Putin, Ukrayna’daki cephe sorumlusu generali ikinci göreve çekti ve tüm Ukrayna Savaşı’nın kontrolünü Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov’a verdi.

Bu, bir süredir sadece Ukrayna’nın altyapı ve enerji santrallerini vurup, sivilleri soğukla başbaşa bırakan Rus ordusunun Belarus’la birlikte yeni bir kara savaşına gireceği iddialarını pekiştirdi.

Savaşın başladığı ilk günden bu yana batıdan askeri teçhizat desteği isteyen Kiev, olası bir kara savaşına hazırlık olarak özellikle “son teknolojiyle donatılmış tank” istiyordu. Çağrıya ilk olumlu cevap, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’tan geldi. Ukrayna lideri Volodimir Zelensky’le telefonda konuşan Sunak, iki düzine Challenger 2 tankı gönderme sözü verdi. El Cezire Televizyonu, “İngiltere, Ukrayna’ya ağır tank temin eden ilk batılı ülke oldu” diye yazdı.

Twitter hesabından İngiltere’ye teşekkür eden Zelensky, “Bu karar, sadece bizi cephede güçlendirmeyecek, diğer müttefiklerimize de mesaj olacak” diye yazdı. Zelensky’nin “diğer müttefikler” diye işaret ettiği ülkeler ise özellikle istemesine rağmen Abrams tankı göndermeyen Amerika ile Leopard 2 tanklarını vermeyen Almanya.

Londra da müttefiklere “üstü kapalı” bir çağrı yaptı: “Uzun sürecek bir savaş, Rusya’nın çıkarına olacak. O yüzden maksimum etki için tüm müttefikler 2023 için planladıkları destekleri hemen vermeli.”

Peki, Challenger 2’ler ne zaman Ukrayna’ya ulaşacak? İngiliz Savunma Bakanlığı’na göre “çok yakında ve bu teslimatı 30 adet AS90’ların teslimatları takip edecek.”

“1990'lar için top sistemi” (Artillery System for 1990's) kelimelerinin kısaltmasından oluşan AS90, Birleşik Krallık üretimi, hafif zırhlı, kundağı motorlu toptur.

Londra’daki Rus Büyükelçiliği ise Sunak’ın kararına “Cepheye tank taşımak, savaşı tırmandıracaktır ve daha fazla ölüme neden olacaktır” diye tepki gösterdi.

Bugüne kadar Polonya ve Çek Cumhuriyeti, Kiev’e eski Sovyet yapımı 200 civarı T-72 tankları göndermişti. Bu ayın başında da Fransa “hafif tank” statüsündeki AMX-10 RC tipi tank göndereceğini açıklamıştı. Ukrayna ordusunun cephe komutanı Valery Zaluzhny “Rusları püskürtmek için 300 tanka ihtiyacım var” diyor.

Ukrayna'dan taşınan tahıl miktarı 17 milyon 254 bin tonu geçti

Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın taşındığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres riyasetinde 22 Temmuz 2022'de imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi belgesi kapsamında kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi çalışmalarıyla bugüne kadar Ukrayna limanlarından 17 milyon 254 bin tondan fazla tahılın ihtiyacı olan ülkelere emniyetle sevkinin sağlandığı belirtildi. Açıklamada, sevkiyat kapsamında 643 geminin Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak çıkış yaptığı kaydedildi.