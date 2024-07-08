Ukrayna'dan BMGK'ya olağanüstü toplantı çağrısı

Ukrayna lideri Zelenski temaslarda bulunmak üzere gittiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Başbakan Donald Tusk ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuştu.

Rusya'nın bugün Kiev, Kriviy Rig, Dnipro kentlerine ve Donetsk bölgesinin bazı şehirlerine saldırdığını hatırlatan Zelenskiy, Kiev'deki saldırılarda Ohmatdit Çocuk Hastanesi'nin de zarar gördüğünü anımsattı.

Zelenski, "Ukrayna, Rusya'nın, aralarında bir çocuk hastanesinin de bulunduğu sivil altyapıyı vurması nedeniyle BM Güvenlik Konseyini olağanüstü toplantıya çağırıyor" ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ohmatdit" hastanesi çalışanlarının çocuklara yardım etmeyi sürdürmeleri için yetkililere teknik olarak donatılmış bir hastane bulma talimatını verdiğini belirtti.

Rusya'nın saldırılarında ölenlerin sayısı 29'a yükseldi

Rusya'nın, sabah saatlerinde Kiev'in çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısı 29'a yükseldiği bildirildi. Yüzlerce kişinin yaralanmasına sebep olan saldırıda, Kiev'in ana çocuk hastanesi de hedef oldu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya güçlerinin 40'ı aşkın füze fırlattığını, farklı şehirlere yönelik bu saldırılarda altyapıya, işyeri ve konutlara zarar verdiğini ileri sürdü.

Zelenski, “Kiev'deki Ohmadit Çocuk Hastanesi sadece Ukrayna'nın değil Avrupa'nın da en önemli hastanelerinden biri. Hastane binlerce çocuğu kurtardı ve sağlığına kavuşturdu. Şimdi bir Rus saldırısında hasar gördü, insanlar enkaz altında, yaralı ve ölülerin kesin sayısı şu anda bilinmiyor” dedi.