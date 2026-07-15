Ukrayna'nın Odessa kıyılarında Türk ticari gemisi hedef alındı
Ukrayna'nın Odessa kıyıları yakınlarında Türk şirketine ait "Atlas Bey" isimli ticari gemi İHA saldırısına uğradı. Gemide bulunan mürettebat güvenli şekilde tahliye edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Ancak saldırının ardından gemi kaptanından haber alınamadı.
Ukrayna'nın Odessa kıyıları yakınlarında Türk şirketi Okean Maritime'a ait "Atlas Bey" isimli ticari gemi, dün yerel saatle 15.15 sıralarında insansız hava aracı saldırısına uğradı.
Mürettebat güvenli şekilde tahliye edildi
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemide görev yapan mürettebattan kaptan dahil 11 kişinin Azerbaycan vatandaşı olduğu bildirildi.
Mürettebatın Odessa kentinde güvenli şekilde karaya çıkarıldığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kaptanı arama çalışmaları devam ediyor
Saldırının ardından gemi kaptanının kayıp olduğu açıklanırken, bulunmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Azerbaycan'ın Ukrayna Büyükelçiliğinin ilgili kurumlarla sürekli temas hâlinde olduğu, Azerbaycan vatandaşı mürettebata gerekli konsolosluk desteğinin sağlanması için çalışmaların devam ettiği ifade edildi.