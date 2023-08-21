Ukrayna'ya iki ülkeden F-16 desteği: Teslimat 2024'te

Konuyla ilgili açıklama Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodomyr Zelenskiy'nin ziyaretleri sırasında Hollanda ve Danimarka başbakanlarından geldi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri için ilk gerçek F-16 sözü olan bu anlaşma, ABD'nin Hollanda ve Danimarka'nın savaş uçağı teslimatını onaylamasından birkaç gün sonra geldi.

Zelenskiy kararı "dönüm noktası" olarak nitelerken, bu uçakların Ukrayna'nın hava savunmasını güçlendireceğini ve Kiev'in Rusya'nın 2022 işgaline karşı saldırısında destek sağlayacağını kaydetti.

En az 19 uçak gönderilecek

Danimarka Ukrayna'ya toplamda 19 adet F-16 sağlayacak. Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'ın açıklamasına göre ilk 6 uçak yılbaşında, 8'i 2024'te, 5'i de 2025 yılında teslim edilecek.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin Zelenskiy'nin ziyareti sırasında yaptığı açıklamaya göre, Hollanda'nın 42 adet F-16 savaş uçağı bulunuyor ancak ne kadarını Ukrayna'ya sağlayacağı henüz netlik kazanmadı.

Hollanda ve Danimarka Ukraynalı pilotlara aylardır F-16 eğitimi veriyor.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov Cumartesi yaptığı açıklamada Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmak için eğitime başladığını ancak mühendis ve teknisyenlerin eğitilmesinin de en az altı ay belki çok daha uzun süreceğini belirtmişti.