Umman, Japonya'ya sıvılaştırılmış doğal gaz temin edecek

Umman resmi ajansı ONA'da yer alan haberde, Umman'ın milli LNG şirketi "Oman LNG" ile Japonya'nın "Jera", "Itochu" ve "Mitsui" şirketleri arasında imzalanan anlaşmaya ilişkin bilgi verildi.

Anlaşmaya göre Oman LNG'nin, 2025'ten itibaren 5 yıl süreyle yıllık "Jera" ve "Itochu"ya 800 biner ton, "Mitsui" şirketine de 750 bin ton LNG temin edeceği aktarıldı.

Umman; yılda 50-55 milyar metreküp doğal gaz, günde ortalama 1,1 milyon varil ham petrol üretiyor.