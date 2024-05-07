UNICEF'ten Refah için ateşkes çağrısı

UNICEF Sözcüsü James Elder ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasan, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in saldırıları sonrası Gazze'dekilerin kabusunun gerçek olduğunu belirten Elder, "Bu, gücü elinde bulunduranların engelleme becerisine sahip olduğu bir gerçek." diye konuştu.

'Refah çocuk şehri'

Elder, Refah'ın "bir çocuk şehri" olduğunu ve Gazze'deki çocukların yarısından fazlasının burada yaşadığını kaydetti.

Refah'taki temel yaşam standardının çok kötü olduğuna işaret eden Elder, "Refah'ta her 850 kişiye bir tuvalet düşüyor. Refah Sınır Kapısı uzun süre kapalı kalırsa, Gazze'deki kıtlığın nasıl önlenebileceğini görmek zor." ifadesini kullandı.

Elder, hafta sonu Gazze'de çocukların öldürülmesine devam edildiğini ve İsrail'in Refah'taki sivillerden tahliye talebinde bulunduğunu hatırlatarak, "Bu, çatışmanın taraflarının, çocuklar ile sivillerin hayatlarını ve korunmasını nasıl tamamen göz ardı etmeyi sürdürdüğünü bir kez daha ortaya koyuyor." diye konuştu.

Gazze'ye büyük miktarda yardım girişi yapılması gerektiğinin altını çizen Elder, "Refah işgal edilmemeli ve artık çocuklar öldürülmemeli. Refah'taki çocuklar için şimdi ateşkese ihtiyacımız var." dedi.

'Refah'takiler yeniden zorla yerinden ediliyor'

Shamdasan ise Refah'taki insanların zorla yerinden edilme işlemlerinin, uluslararası hukuk ihlal edilerek yürütüldüğüne dair "güçlü belirtiler" bulunduğunu söyledi.

Refah'ın, İsrail'in Gazze'nin diğer bölgelerindeki acımasız saldırıları nedeniyle yer değiştirmek zorunda kalan 1 milyondan fazla Filistinli için "son sığınak" olduğuna dikkati çeken Shamdasan, buradaki insanların yeniden zorla yerinden edildiğini kaydetti.