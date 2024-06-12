Uniper, Gazprom ile sözleşmesini feshetti

Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde Rus doğalgaz şirketi Gazprom'a açtığı davayı kazanan ve tedarik edemediği gaz için 13 milyar Euro'nun üzerinde tazminat elde eden Alman enerji kuruluşu Uniper, Rusya'dan gaz tedariki için Gazprom ile yağtığı uzun vadeli sözleşmeleri iptal ettiğini açıkladı.

Ria Novosti'de yer alan habere göre, şirketten yapılan açıklamada, "Uniper bugün Rusya'dan gaz tedarikine ilişkin uzun vadeli sözleşmeleri feshetme kararı almış ve böylece Rus devlet şirketi Gazprom Export ile olan uzun vadeli ilişkisini yasal olarak sona erdirmiştir" denildi.

Açıklamada bu kararın, Stockholm Tahkim Mahkemesi'nin 7 Haziran'da Uniper'in sözleşmeleri feshetme hakkını tanıması ve Gazprom Export tarafından tedarik edilmeyen gaz hacimleri için 13 milyar Euro'dan fazla tazminat ödemesine hükmetmesinin ardından mümkün olduğu belirtildi.

Açıklamada, 2030 ortasına kadar sözleşmelerin devam etmesinin planlandığı ancak Uniper'in Rus gaz arzının kısıtlanması nedeniyle önemli kayıplar yaşadığı vurgulandı.