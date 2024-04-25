Ünlü yapımcı Harvey Weinstein'ın tecavüz mahkumiyeti bozuldu
Yüksek Mahkeme, 2020 yılında tecavüz suçlamasıyla hüküm giyen eski film yapımcısı Harvey Weinstein davasında yeni bir karara vardı. Yüksek Mahkeme, Weinstein davasına bakan hakimin ön yargılı davrandığına karar vererek Weinstein'ın tecavüz mahkumiyetini bozdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York Yüksek Mahkemesi, 2020 yılında tecavüz suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılan eski ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein hakkında karara vardı.
Yüksek Mahkeme, Weinstein'ın duruşmasındaki hakimin, "dava ile ilişkisi olmayan kadınların ifade vermesine izin verdiğine" ve "eski film patronuna önyargılı davrandığına" hükmetti.
Weinstein'ın tecavüz mahkumiyetini bozan Yüksek Mahkeme, yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.