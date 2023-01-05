Üretim sektöründeki her 10 CEO’dan 8’i çalışan sayısını artırmayı planlıyor

Üretim sektöründeki CEO›- lara “Şirketinizin büyümesine yönelik en büyük tehlike hangisidir?” diye sorulduğunda ise gelen yanıtlar içerisinde yüzde 25 ile tedarik zinciri riski ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 13 ile operasyonel risk ve yüzde 12 ile yeni gelişen/ezber bozan teknoloji riski takip etti.

Katılımcıların yüzde 45’i büyüme hedeflerini tutturabilmek için iş gücünün becerilerini geliştirmeye yatırım yaptıklarını, ayrıca daha büyük bir kısmı (yüzde 55’i) da yeni teknolojilere yatırım yaptıklarını kaydetti.

CEO’lara “Karma çalışma düzeninin giderek daha yaygın hale geldiği bir ortamda çalışanların şirkete bağlı, motive ve verimli kalmalarını sağlamak için en önemli başarı faktörleri nelerdir?” sorusu sorulduğunda yüzde 38 ile ilk sırada yer aldı. “Çalışanların becerilerinin geleceğe odaklı kalmasını sağlamak için dijital eğitim, gelişim ve yeni beceriler öğrenme konularına yatırım yapmak” yanıtı yer aldı.

“Önem arz eden büyük sorunlar (örneğin; iklim değişikliği, ırkçılık veya artan eşitsizlik) konusunda söz hakkı” yanıtı yüzde 37 ile ikinci, “Çalışanların akıl ve ruh sağlığına ve mutluluğuna önem vermek” yanıtı ise yüzde 35 ile üçüncü oldu