Uzun savaş senaryosu: ABD’den haftalar sürebilir mesajı

İsrail merkezli Kanal 12, ABD’nin değerlendirmelerine dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı’nı yeniden açmaya yönelik askeri operasyonların haftalar boyunca devam edebileceğini aktardı.

Haberde, Washington yönetiminin İsrail’e ilettiği mesajlarda, söz konusu planlar nedeniyle çatışmaların öngörülenden daha uzun sürebileceğinin vurgulandığı belirtildi. ABD’nin hedefinin yalnızca boğazı yeniden işler hale getirmek olmadığı, aynı zamanda İran’ın küresel enerji piyasaları üzerindeki etkisini kırmayı amaçladığı ifade edildi.

"Savaş haftalar boyunca sürebilir"

ABD’li yetkililerin, "Zaman alsa da stratejik bir değişiklik istiyoruz" değerlendirmesine de yer verilen haberde, İsrail’in ABD’nin bazı planlarından haberdar olduğu ve belirli operasyonlara aktif destek verdiği kaydedildi.

Ayrıca, ABD’nin bu plan doğrultusunda hareket etmesi halinde, çatışmaların tahmin edilenden daha uzun sürebileceği ve haftalar boyunca devam edebileceği iddia edildi.