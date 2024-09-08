Venedik'te büyük ödüle değer görülen Nicole Kidman'ı kahreden haber

Babygirl filmiyle Venedik'te En İyi Kadın Oyuncu seçilen Kidman, törenden hemen önce annesinin ölüm haberiyle sarsıldı.

84 yaşındaki annesi Janelle Anne Kidman'ın ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, törene katılmadan İtalya'dan ayrıldı.

Törende 57 yaşındaki Kidman'ın ödülünü yönetmen Halina Reijn aldı.

Kidman yaptığı açıklamada ödülünü annesine ithaf ettiğini söyleyerek "O beni şekillendirdi ve beni ben yaptı. Ona müteşekkirim" ifadelerini kullandı.