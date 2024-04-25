Venedik'te 'günübirlik' tarifesi başladı

Venedik Belediye Meclisinin Eylül 2023'te kente günübirlik gelen turist yoğunluğunu kontrol edebilmek için aldığı karar doğrultusunda, bu yıl yoğun geçmesi beklenen 29 günde denenecek uygulama, bu sabah yerel saatle 08.30'da ilk kez devreye alındı.

Kentin ana giriş noktalarından Santa Lucia Tren Garı ve Roma Meydanı'na uygulamaya dair bilgilendirici panolar, ödeme ve kontrol noktaları konulurken, kente gelen yerli ve yabancı turistler işlemlerini internet üzerinden yapmadıysa bu noktalarda ödemelerini gerçekleştirdi.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, uygulamanın ilk günü olan bugün için "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) isimli internet sitesinden 80 bin kişinin kayıt yaptırdığı, bunlardan sadece 7 binden fazlasının tarihi kent merkezine erişim için gereken 5 avroyu ödediği belirtildi. Bu ödemelerden 36 bin avrodan fazla gelir elde edildiği aktarıldı.

Uygulamayla, dünyada ilk kez bir kente günübirlik giriş için ücret ödendiği ifade edilirken, benzer şekilde turist yoğunluğuna sahip diğer şehirlerin de ilk kez yürürlüğe konan uygulamayı dikkatle takip ettikleri kaydedildi.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro da basına yaptığı açıklamada, "Giriş ücreti, dünyada ilk olan bir deneyimdir. Turist akışını yönetme, bölge sakinleri ve misafirlerimiz için daha iyi bir yaşam kalitesini garanti etme girişimidir." ifadesini kullandı.

Giriş ücretini ödeyen bazı turistler gazetecilere yaptığı açıklamada, Venedik'e yardım için bu uygulamayı desteklediğini belirtirken, kimi ise bir şey değişmeyeceğini, bu kontrol noktalarıyla şehrin eğlence parkı havasına sokulduğunu ifade etti.

Uygulamaya karşı çıkanlar da var

Venedik'teki uygulamaya karşı olanlar kentin pek çok yerine, "Kitle turizmini idare etmek için bilet uygulamasına gerek yok. 25 Nisan'da giriş bileti uygulamasına hayır." yazılı pankartlar astı.

İki dönem Venedik Belediye Başkanlığı görevini yürüten Massimo Cacciari de Adnkronos ajansına verdiği demecinde, "giriş ücreti" uygulamasına karşı çıkarak, "Bu safça bir çılgınlık. Tamamen gayrı meşru, anayasaya da aykırı. Dünyada hiçbir şehre girmek için para ödemezsiniz. 'Aklınızı mı kaçırdınız' diyen biri yok mu? Bir şehre girmek için vergi konulur mu? Orta Çağ'da mı olduğunu sanıyorsun." ifadelerini kullandı.

Cacciari, turistleri bu "giriş ücreti"ni vermemeye çağırdı.

Uygulamanın devreye alındığı günde yüzlerce kişi de kentin Roma Meydanı'nda "giriş ücretine hayır" yazılı pankartlarla protesto yürüyüşü yaptı. Göstericiler, uygulamayı getiren Belediye Başkanı Brugnaro'ya tepki gösterdi.

Protesto yürüyüşünde, polis kordonunu aşmak isteyen göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbedeler yaşandı. Polisin, kalkan ve cop kullanarak göstericileri engellediği anlar basına yansıdı. Göstericilerin eylem sırasında "Utanın-Utanın" ve "Faşistler" şeklinde slogan attıkları görüldü.

Bir grup da garın önündeki kontrol noktasında ellerindeki sahte İtalyan pasaportlarını göstererek, Avrupa Birliği'nde (AB) ve İtalya'da serbest dolaşım olduğunu ancak Venedik'te bunun bugün itibariyle sona erdiğini savundu.

Venedik'e giriş ücreti uygulaması

Venedik Belediye Meclisinin kentteki turist yoğunluğunu kontrol altına almak maksadıyla Eylül 2023'te kabul ettiği "Venedik'e giriş ücreti" uygulaması, bu yıl ilk aşamada yoğunluk oluşması beklenen bazı tatil günlerini de kapsayan 29 günde denenecek.

Venedik'e günübirlik ziyaretleri belirlenen 29 güne denk gelen turistler, "Contributo di Accesso a Venezia" (Venedik'e Giriş Ücreti) adıyla oluşturulan siteden rezervasyon yaparak giriş ücretlerini ödeyebilecek.

5 avroluk giriş ücretini ödeyen ziyaretçilerin akıllı telefonuna geçiş belgesi özelliğinde bir karekod gönderilecek ve şehirde rastgele yapılacak kontrollerde bu karekodun gösterilmesi gerekecek. Giriş ücretini ödemeyenler, yerel yetkililerin kontrollerinde tespit edilmeleri halinde, giriş ücretine ek olarak 50 ila 300 avro idari para cezasına ödemek durumunda kalacak.

Venedik Belediyesi sınırlarındaki tesislerde konaklayanlar, Venedik'in içinde bulunduğu Veneto bölgesinde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri, güvenlik güçleri ve itfaiye ekipleri giriş ücreti ödemekten muaf tutulacak.

Kanalların üstüne kurulu yapısı ve tarihi dokusuyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor.