Venedik'te günübirlik turiste vergi

Günlük turist yoğunluğunu kontrol edebilmek için daha önce 25 kişinin üstündeki tur gruplarını yasaklayan İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde günübirlik ziyaretçilerden giriş ücreti alınmasına yönelik uygulama 25 Nisan'da başlıyor.

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, Venedik Belediye Meclisinin Eylül 2023'te aldığı karar doğrultusunda bu ay içinde uygulamanın denemesine başlayacaklarını açıkladı.

Brugnaro, Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde yaptığı tanıtımda, uygulamanın aşırı turist yoğunluğuna karşı deneysel ve caydırıcı bir fikir olduğunu ancak "şehrin kapatılması" anlamına gelmediğini söyledi.

"Dünyanın önemli tarihi merkezlerini koruma görevimiz var." diyen Brugnaro, uygulamanın 25 Nisan'da 08.30-16.00 saatlerinde ilk kez devreye alınacağını ifade etti.

Uygulamanın amacının para kazanmak olmadığını savunan Brugnaro, "Bunun amacı, şehri korumak" dedi.

Brugnaro, uygulamanın kontrolüne yönelik kentte turnike olmayacağını ancak bazı noktalarda kontrollerin yapılacağını anlattı.

Kişi başı 5 Euro

Uygulamalarının Venedik'te serbest dolaşımı ve seyahat özgürlüğünü sınırlamayacağını dile getiren Venedik Belediye Başkanı Brugnaro "Venedik'e girişlerde herhangi bir kısıtlama yoktur. Belediyenin internet sitesinde yer alan ve mümkünse daha az günlük misafir ağırlamaya çalıştığımız günler olarak belirtilen günler haricinde herhangi bir sınırlama yoktur" ifadelerini kullandı.

Günübirlik gelenlerin bir ücret ödeyeceğinin altını çizen Brugnaro, "Venedik'e günlük gelenler, konaklamayanlar, yani sabah gelip akşam gidenler bir katkı payı ödemek durumundalar. Kişi başı katkı payı ücreti bu yıl 5 avrodur. 14 yaşına kadar olan çocuklar bundan muaftır. Ayrıca Venedik veya Mestre'de, yani Venedik Belediyesi sınırları dahilinde otellerde konaklayanlar da hiçbir ücret ödemeyecek" diye konuştu.