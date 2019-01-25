Venezuela ekonomisi ABD'ye bağımlı

25 Ocak 2019

Venezuela Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido'nun kendisini geçici başkan ilan etti. ABD Başkanı Donald Trump Guaido'yu resmi olarak tanırken, Amerika Kıta'sının diğer pek çok ülkesi ve Avrupa da Guaido'ya destek açıklaması yaptı.

Türkiye ve Rusya'dan ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maduro'yu arayarak "Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız" dedi.

Ülkedeki sorunların temelinde kuşkusuz ekonomi var. Ekonomisi ağırlıklı olarak ham petrol ihracatına dayanan ülke, petrol fiyatlarındaki düşüşten oldukça kötü etkilendi.

Enflasyon yüzde 1 milyonun üzerine çıktı

Venezuela, yer altı kaynakları açısından dünyanın en zengin ülkelerinin başında geliyor. Yaklaşık 30,5 milyonluk nüfusa sahip Venezuela'da, ekonomi 2014 yılından itibaren petrol fiyatlarından olumsuz yönde etkileniyor.

İhracat gelirinin yüzde 90'ından fazlasını ham petrol satışından elde eden ülkenin, kamu gelirleri ciddi şekilde azaldı. İthalata dayalı günlük ürünlerin fiyatlarındaki artış ve para birimindeki sert değer kayıpları halkın alım gücünü azaltırken, enflasyonun da yüzde 1 milyonun üzerine çıkmasına neden oldu.

2013 yılında 90 doların üzerinde olan petrol varil fiyatının 2015'te 40 dolara kadar gerilemesi, Venezuela ekonomisi üzerinde büyük baskı oluşturdu. Ülkenin milli geliri 2013 yılından sonra sert düşüş kaydetti.

Ülke ekonomisi 2018'de yüzde 18 küçüldü

Venezuela'nın 2013'te 234,4 milyar dolar olan GSYH'si 2014'te 212,3 milyar dolara, 2017'de 210,1 milyar dolara, geçen yıl ise 93,3 milyar dolara geriledi. 2013 yılında kişi başına 7 bin 869 dolar olan milli gelir, 2017'de 6 bin 890 dolara, geçen yılın sonunda ise 3 bin 300 dolara düştü.

Venezuela ekonomisi, 2013'ten sonra her yıl artan şekilde daraldı. Ülkede 2013'te yüzde 1,3 büyüyen ekonomi, 2014'te yüzde 3,9, 2015'te yüzde 6,2, 2016'da yüzde 16,5, 2017'de yüzde 14 ve geçen yıl yüzde 18 küçüldü.

Ürün fiyatları 19 günde 2 katına çıkıyor

Venezuela'da 2013 yılında çift hanelerde olan enflasyon, sadece birkaç yılda yüzde 1 milyonu geçti. 2013'te yüzde 43,5 olan enflasyon, 2014'te yüzde 57,3'e, 2015'te yüzde 111,8'e, 2016'da yüzde 244,4, 2017'de bin 87'ye ve geçen yıl yüzde 1 milyon 370 bine ulaştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Venezuela'da enflasyonun 2019 sonunda yüzde 10 milyon seviyesine ulaşmasını bekliyor. Enflasyonun artış hızının "aşırı" yüksek olması nedeniyle herhangi bir ürünün mevcut fiyatı, yaklaşık 19 gün sonra 2 katına çıkıyor.

Venezuela'da işsizlik de yıllar içerisinde artış kaydetti. 2013 yılında yüzde 7,3 olan işsizlik, 2016'da yüzde 20,6'ya, 2017'de yüzde 27,1'e ve geçen yıl yüzde 34,3'e yükseldi.

Kötü ilişkilere rağmen dış ticarette lider ABD

Venezuela'nın en büyük ihracat pazarı, gerilimli ilişkilerine rağmen yüzde 34,8 ile ABD... Venezuela, ihracatının yüzde 17,2'sini Hindistan'a, yüzde 15,9'unu da Çin'e gerçekleştiriyor.

Venezuela'nın ithalatında da yine ABD, yüzde 25,4'lük pay ile ilk sırada yer alıyor. Çin yüzde 14,5 ile ikinci, Meksika ise yüzde 9,7 ile üçüncü sırada bulunuyor.

Venezuela, son yıllarda ihracattan daha az gelir elde etti. Ülkenin ihracatı 2017'de 2013 yılına göre yüzde 66,8 azalarak 29,2 milyar dolara geriledi.

Venezuela ekonomisi, son yıllarda petrol fiyatlarındaki düşüşten ağır darbe aldı. Ülke ekonomisinin dayalı olduğu petrol ihracatında ham petrolün payı yüzde 88,3, işlenmiş petrolün payı ise yüzde 11,7 seviyesinde yer alıyor.

Petrol rezervi bakımından dünyada ilk sırada

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, Venezuela 302,8 milyar varil ile petrol rezervleri bakımından dünyada ilk sırada bulunuyor. Suudi Arabistan'ın bilinen toplam petrol rezervi ise 262,2 milyar varil seviyesinde.

Paradan 5 sıfır atıldı, asgari ücret 34 kat artırıldı

Ekonomiyi içinde bulunduğu zor durumdan kurtarabilmek adına ülke yönetimi, geçen yılın ağustos ayında, sert değer kayıpları yaşayan para biriminden 5 sıfır attı ve para biriminin adını "Egemen Bolivar" olarak değiştirdi. Ayrıca, 8 adet yeni banknot tedavüle girdi. Böylece Venezuela halkı, yüksek enflasyonla fiyatları artan ürünleri almak için yanında tomarla nakit taşımaktan kurtuldu.

İktidarın Venezuela'yı yeniden ayağa kaldıracağına inandığı ekonomik paket kapsamında 1 Eylül'den itibaren asgari ücret 34 kat artırıldı.

Venezuela ayrıca, milli kripto para olan Petro'yu kullanıma soktu. Petro'nun petrole dayanan bir kripto para birimi olması nedeniyle uluslararası petrol varil fiyatı esas alındı. Ayrıca, kamu gelirlerini artırabilmek için katma değer vergisi yüzde 4'ten yüzde 16'ya çıkarıldı.

Kaynak: AA