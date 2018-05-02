Venezuela'da asgari ücret yüzde 95 arttı
Hiperenflasyonla boğuşan Venezuela'da asgari ücret yüzde 95 arttı.
Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 1 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere asgari ücretin yüzde 95 artışla 2.555.500 bolivara yükseltildiğini açıkladı.
Yapılan bu artışla asgari ücretin ABD doları karşılığı resmi kurla hesaplanırsa yaklaşık 38 dolara, gayrı resmi kurdan hesaplanırsa 3-4 dolar civarına tekabül ediyor.
Bu zam, Maduro döneminin 13. asgari ücret artışı.
Venezuela'da yıllık enflasyon yüzde 8900'da. Ülke 20 Mayıs'ta başkanlık seçimine gidecek.
"Venezuela'ya karşı acımasız olacağız"