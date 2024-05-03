Venezuela'da yolsuzluk soruşturması: 2 muhalif vekil için yakalama kararı

Venezuela'da, Devlet Petrol Şirketine (PDVSA) yönelik açılan yolsuzluk soruşturması kapsamında, 2 muhalif siyasetçi için yakalama kararı çıkartıldı.

Başsavcı Tarek William Saab, yaptığı basın açıklamasında, muhalif siyasetçilerden Leopoldo Lopez ve Julio Borges'in PDVSA'da ve kripto parada yolsuzluğa karıştıklarına ilişkin yeni belgeler edindiklerini söyledi.

Saab, muhalif iki siyasetçinin gözaltına alınması için haklarında yakalama kararı çıkarttıklarını belirterek, yeni tanıklar doğrultusunda bu kararı aldıklarını ifade etti.

Lopez ve Borges'in yaşadıkları ülkelerden iadesini isteyeceklerini anlatan Saab, muhalif siyasetçilerin, Venezuela devletinin yüklü miktarda parasını gasbettiğini ileri sürdü.

Başka suçlar işledikleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan Lopez İspanya'da, Borges ise Kolombiya'da yaşıyor.

Süreç

Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti karşıtı protestolarda 43 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından 2014'te gözaltına alınan Lopez, göstericileri hükümete karşı kışkırttığı suçlamasıyla 2015'te 13 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yüksek mahkeme tarafından 2 yıl sonra cezası ev hapsine çevrilen Lopez, 30 Nisan 2019'da dönemin Ulusal Meclis Başkanı (AN) Juan Guaido ile Maduro hükümetini devirmek için "başarısız" darbe girişiminde bulunmuştu.

Kendisine verilen ev hapsi cezasını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında yakalama kararı çıkartılan Lopez, İspanya'nın Karakas Büyükelçiliğine 2019'da sığınmış ve 2020'de ülkeyi terk etmişti.

Nisan 2019'daki başarısız askeri ayaklanmada rolü olduğu gerçekçisiyle hakkında yakalama kararı bulunan Borges ise 2018'den bu yana Kolombiya'da yaşıyor.

El Aissami görevinden istifa etmişti

PDVSA'ya yönelik açılan yolsuzluk soruşturması nedeniyle Petrol Bakanı Tareck El Aissami, 21 Mart 2023'te görevi bıraktığını duyurmuştu.

El Aissami, soruşturma kapsamında 10 Nisan'da gözaltına alınmıştı.

Soruşturma Mart 2023'te başlamış ve farklı tarihlerde 66 kişi gözaltına alınmıştı.