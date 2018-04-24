Verizon kârını ilk çeyrekte artırdı

24 Nisan 2018

ABD'nin en büyük cep telefonu operatörü ve internet sağlayıcısı Verizon'un net kâr ve geliri bu yılın ilk çeyreğinde arttı.

Verizon'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki geliri, 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 6,6 artarak 31,77 milyar dolara ulaştı. Şirket, geçen yılın ilk 3 ayında 29,81 milyar dolar gelir açıklamıştı.

Şirketin bu yılın ilk 3 ayındaki net kârı da yüzde 31,6 yükselerek 4,54 milyar dolara çıktı. Verizon, geçen yılın ocak-mart döneminde 3,45 milyar dolar net kâr elde etmişti.

2017'nin ilk çeyreğinde 0,85 dolar olan Verizon'un hisse başına kârı da bu yılın aynı döneminde 1,11 dolara yükseldi.

260 bin yeni abone

Bu yılın ilk çeyreğinde Verizon'un müşteri sayısında da artış oldu. Buna göre, şirket, 2018'in ocak-mart döneminde 220 bini cep telefonu abonesi olmak üzere 260 bin yeni abone aldı.

Verizon'un birinci çeyrek bilançosunun olumlu gelmesinin ardından New York borsasının açılmasından önce gerçekleşen sınırlı işlemlerde, şirketin hisse başına değeri yüzde 3 artışla 50,11 dolara yükseldi.

Kaynak: AA