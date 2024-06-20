Vietnam, Rusya'dan nükleer enerji alanındaki desteklerinin sürmesini istedi

Vietnam News'in haberine göre, Başbakan Chinh, Rosatom Genel Müdürü Likhachev onuruna bir resepsiyon düzenledi.

Rusya'ya atom enerjisi ve nükleer bilim alanında ülkesine verdiği desteklerden ötürü teşekkür eden Chinh, Vietnam'ın, Moskova ile atom enerjisi dahil olmak üzere her alanda "barışçıl amaçlı ve iki ülke halkının ortak çıkarları çerçevesinde" işbirliğini sürdürmek istediğini söyledi.

Chinh, Rusya'dan nükleer enerji alanındaki insan kaynakları eğitimi ve Dalat nükleer reaktörünün işletilmesi konularında Vietnam'a yardım etmeyi sürdürmesini isterken, nükleer bilim ve teknolojik araştırma projeleri için de destek talebinde bulundu.

Rosatom Genel Müdürü Likhachev de söz konusu atom enerjisi ve nükleer bilim araştırmaları alanında Vietnam'a destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İki ülke arasında nükleer alandaki işbirliğinin iyi düzeyde olduğunu kaydeden Likhachev, nükleer tıp araştırma merkezi kurma ve rüzgar enerjisi geliştirme gibi diğer alanlarda da Vietnam'la işbirliğini ilerleteceklerini sözlerine ekledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün, Kuzey Kore'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Vietnam'a gittiği bildirilmişti.

Chinh ile Likhachev'in görüşmesi, Putin'in Vietnam ziyareti sırasında yapacağı anlaşmalara hazırlık niteliği taşıyor.