Vietnam yeni Devlet Başkanı'nı seçti
Vietnam'da Ulusal Meclis'te devlet başkanı seçimi yapıldı. Ülkenin yeni devlet başkanı, Vietnam Komünist Partisi (VKP) daimi üyesi Luong Cuong, oldu.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Vietnam'da Ulusal Meclis'te devlet başkanı seçimi yapıldı. Oylamada 440 oyun tamamını alan, 67 yaşındaki Luong Cuong ülkenin yeni devlet başkanı oldu.
Luong, yemin ederek göreve başladı. Uzun yıllar orduda görev alan isimin rütbesi 2019'da generalliğe yükseltilmişti. Vietnam'da 2023'ün başından bu yana üç devlet başkanı değişti.