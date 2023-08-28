Vietnam'da dev havalimanının temeli 31 Ağustos'ta atılıyor

Ocak 2023'te başlayan havalimanı ihale süreci, 1,5 milyar dolarlık kontrat bedeliyle tamamlandı. Long Thanh Uluslararası Havalimanı'nın ilk faz ihalesini, bölgedeki ilk Türk firma olan IC İçtaş İnşaat'ın yüzde 50'den fazla hisseyle liderlik ettiği VieTur kazanmıştı. Bugün Vietnam Havalimanları Şirketi ile VieTur Konsorsiyumu arasında kontrat imzalanacak.

25 milyon yolcuya hizmet verecek

Uluslararası Havalimanının temel atma töreninin ise 31 Ağustos 2023 Perşembe sabahı yapılması planlanıyor. Törene, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ve birçok bakanın katılması bekleniyor.

Temel atma töreni öncesi 30 Ağustos Çarşamba akşamı Vietnam Başbakanlığı tarafından, IC yönetimi ve ilgili bakanların katılımıyla, Vietnam'da yapılması planlanan büyük altyapı projelerinin konuşulacağı özel bir etkinlik düzenlenecek. Söz konusu havalimanı projesinin ve ileride yapılabilecek işbirliklerinin Türkiye-Vietnam ilişkilerinin gelişmesinde önemli bir adım olacağı değerlendiriliyor.

Yıllık 25 milyon yolcuya hizmet vermesi, 1,2 milyon ton kargo taşımacılığının yapılması hedeflenen Long Thanh Uluslararası Havalimanı, 373 bin metrekarelik yolcu terminaline sahip olacak. Sözleşme süresinin 39 ay olarak belirlendiği projenin ülke ticaretine ve turizmine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.