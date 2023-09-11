Vize krizine çözüm yolları aranıyor

Geçen hafta Ankara’da temaslarda bulunan AB’nin genişlemeden sorumlu komiseri Oliver Varhelyi’nin ziyareti sırasında üzerinde ilerleme sağlanabilecek alanlar değerlendirildi.

Öğrenciler ve insanlarına vizesi kolaylığı sağlanması konusunda görüş birliğine varıldı, çoklu vize verilmesi gibi seçenekler gündemde. Çoklu vizede, vizenin geçerlilik süresi içinde istenildiği kadar Schengen ülkelerine gidilebiliyor.

Bunun yanında elçilikler ile vize başvurularını alan personel sayısının artırılması için de görüşüldü. Bazı ülkelerle bu konuda ilerleme sağlandı. Reddedilen başvurulara ilişkin işlemlerin hızlandırılıp yeni başvuru alma sürecinin hızlandırılması üzerinde çalışılıyor.

Hürriyet’in ulaştığı diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin vize serbestisi beklentisinin de hala gündemde olduğunu ifade etti. Ancak bunun için Türkiye’nin tamamlaması gereken kriterler bulunuyorlar. Bunlardan ikisi olan terörle mücadele ve kişisel verilerin korunması kriterleri için atılacak adımların zaman alacağı belirtildi.