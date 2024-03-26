Vodafone Almanya'dan otomasyon adımı

Vodafone Almanya'nın açıklamasında, şirketin daha verimli olabilmek için dönüşüm programını sürdürdüğü ve iki yılda yaklaşık 400 milyon avro tasarruf etmeyi hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Personel maliyetleri, tasarruflar ve yaklaşık 2 bin işin yerinin değiştirilmesi yoluyla azaltılacak. Ayrıca manuel görevler gelecekte artan otomasyon yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Vodafone'un Almanya'da yaklaşık 15 bin çalışanı bulunuyor.