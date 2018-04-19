Volkswagen, amblemini yenileyecek

19 Nisan 2018

Volkswagen'ın logosunu değiştirmeye hazırlandığı bildirildi. Şirketin, otomotiv sektöründe elektrikli arabaların yükselişine uygun olarak, logosunu daha modern ve renkli hale getireceği belirtildi.

1937'de kurulan Volkswagen'ın, artık bir sanayi şirketi yerine daha modern bir şirket algısı yaratmak istediği, bu amaçla ikonik "VW" logosunu da daha renkli bir tasarımla yenileyeceği ifade ediliyor.

Dizel emisyon skandalı sonrası imaj yenileme çalışmalarına hız veren Volkswagen, geçen hafta da Matthias Müller'ın yerine CEO'luğa elektrikli araç değişimine öncülük eden isimlerden Herbert Diess'i atayacağını açıklamıştı.

VW amblemi, son olarak 2012'de ufak bir değişikliğe uğramış ve daha üç boyutlu bir tasarıma kavuşmuştu. Yeni tasarımın gelecek yıl tanıtılması bekleniyor.

Volkswagen CEO’su Müller’in görevden alındığı iddiası